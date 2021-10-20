В Новосибирске неизвестные хотели «снять девушек» и избили заступившихся за них студентов

В Новосибирске неизвестные мужчины вломились в общежитие вуза, чтобы «снять» девушек, и избили вступившихся за них парней. Об этом сообщает Readovka.

Поздно вечером 15 октября к общежитию №1 Новосибирского педагогического государственного университета (НГПУ) приехали мужчины, которые стали требовать у живущих там молодых людей познакомить их с девушками.

«Мужики подъехали, наткнулись на парней из первого общежития, попросили познакомить с «телками», хотели снять девочек, но получили отказ», — рассказала одна их студенток.

После этого один из компании начал драку. Когда двое студентов забежали обратно в общежитие, неизвестные ворвались вслед за ним в здание и начали искать его по этажам.

«Общага не была закрыта. Вахтерши тоже не было, куда-то вышла. Он пробрался через турникеты, бегал по этажам. А если бы ему попалась навстречу девушка?» — задается вопросом студентка.

Трое студентов НПГУ были избиты: у одного выбиты зубы, у второго сломан палец, а у третьего разбито лицо. К моменту приезда полиции все нападавшие скрылись и найти их не могут до сих пор.

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