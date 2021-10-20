На Украине решили переименовать Великую Отечественную войну

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) предложил переименовать Великую Отечественную войну в «советско-немецкую». Новый словарь «названий и терминов «в связи с оккупацией Крыма и части Донбасса» опубликован на сайте организации.

Там «Великая Отечественная война» упоминается в разделе «Терминология, связанная с пропагандой и политикой исторической памяти». В словаре предоставляется до двух вариантов рекомендованных «замен» для употребления властями, дипломатами и СМИ.

Ранее СНБО Украины утвердил персональные санкции против 237 человек, которые принимали участие в «организации выборов в Госдуму в Крыму и на неподконтрольной Киеву части Донбасса».

17 августа вице-спикер Совета Федерации России Константин Косачев получил от украинских властей отказ со ссылкой на бессрочный запрет на въезд в Украину, о котором ему самому не было известно ранее. Сенатор также добавил, что хотел посетить могилу своих родственников, которые погибли во время Великой Отечественной войны.