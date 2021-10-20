«Трамп до сих пор правит США»: стали известны новые теории QAnon

Некоторые радикальные сторонники Дональда Трампа, придерживающиеся конспирологических теорий, верят, что 45-й президент США до сих пор управляет государством. Об этом ведущему телешоу The Daily Show with Trevor Noah сообщил один из сторонников Трампа на ралли в его поддержку в городе Де Мойн в штате Айова.

Телеведущий отмечает, что помимо большого количества обычных сторонников Трампа, поддерживающих его и надеющихся на то, что тот выиграет президентские выборы в 2024 году, есть и более радикально настроенные люди, поддерживающие праворадикальное движение, известное как QAnon.

«Он никогда не покидал президентский пост. Я уверен на 150 тысяч процентов. Он летает по всему миру на Air Force One (позывной самолета, на борту которого находится действующий президент США — прим. ред). Это говорит о многом. Он до сих пор управляет правительством и армией», — сообщил один из сторонников конспирологов.

При этом мужчина отметил, что несмотря на то, что Трамп на самом деле секретно управляет страной, винить в катастрофическом уходе войск США из Афганистана следует не его, а нынешнего президента Джо Байдена.

Сторонники QAnon изначально верили, что Дональд Трамп должен был разоблачить культ педофилов-сатанистов в руководстве Демократической партии. После поражения Трампа на президентских выборов в 2020 году и провала штурма Капитолия 6 января, сторонники теорий заговора верили, что тот устроит переворот и снова станет президентом либо в день инаугурации Джо Байдена, либо 4 марта 2021 года.