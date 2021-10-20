Мужчина заказал в интернете маску Фредди Крюгера и пожалел

Житель США по имени Майк заказал в интернете маску Фредди Крюгера, но получил не то, что хотел, сообщает издание Daily Star.

Мужчина уверен, что в таком наряде вряд ли напугает гостей на Хэллоуин, а вот насмешит — еще как.

По словам Майка, он увидел на сайте продаж маску легендарного злодея и решил купить ее со скидкой за $20. Однако когда товар оказался в его руках, то американец увидел существенную разницу между тем, что он покупал, и тем, что получил.

«Эта маска имеет набор зубов и выглядит так, словно я собираюсь чихнуть, а не убивать людей во сне», — прокомментировал Майк.

Теперь Майку придется решить: выбирать себе другой образ на Хэллоуин или оставить этот — в таком случае гости точно надолго запомнят его костюм.

Ранее мужчина из США украсил свой дом к Хэллоуину и напугал полицейских. Офицеры подумали, что наткнулись на настоящее место преступления.