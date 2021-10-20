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Девушка купила в магазине пачку чипсов, которая оказалась пустой

Жительница Австралии открыла пачку чипсов, но увиденное ее расстроило, пишет Daily Mail. Оказалось, упаковка была пустой.

Девушка купила пачку чипсов в супермаркете и пришла с ней домой, где и собиралась съесть снеки. Из-за того, что упаковка была наполнена воздухом, покупательница ничего не заподозрила.

Австралийка опубликовала видео в сети, на котором демонстрирует оплошность производителя, но не все зрители поверили в увиденное — некоторые люди обвинили девушку в монтаже.

Тем не менее журналисты обратились в компанию, где производят чипсы, купленные девушкой, но пока не получили комментариев. Сама покупательница хочет, чтобы ей вернули деньги.

Ранее школьный учитель из Англии нашел в пачке чипсов одну целую картофелину. По словам мужчины, он не намерен выкидывать клубень, а планирует оставить его на память и превратить в статую.

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