Убийцу 9-летней девочки из Вологды проверят на вменяемость

Ульяну Ланскую, признавшуюся в убистве 9-летней девочки из Вологды, проверят на вменяемость, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«Для установления психического состояния женщины, а также в связи с тем, что у следствия возникло сомнение в ее вменяемости, по уголовному делу в отношении подозреваемой назначена судебная психиатрическая экспертиза», — указано в сообщении.

Ранее обвиняемая в убийстве 9-летней девочки признала свою вину.

Ульяна Ланская заявила, что смертельно больна — у нее и всей ее семьи якобы обнаружен рак крови — и поэтому, по словам убийцы, она решила убить девочку, чтобы не умирать одной.

Девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. Спустя время оперативники задержали женщину, подозреваемую в убийстве девятилетней девочки в Вологде. Ее сняли с поезда на Мурманск в Карелии, в городе Беломорск. Тело пропавшей девочки нашли через два дня после ее исчезновения — в квартире подозреваемой. По данным МВД, женщина является душевнобольной.