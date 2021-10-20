Названы основные причины увольнения в России

Чаще всего в России увольняют с работы за то, что человек совершил аморальный поступок или находится в плохих отношениях с коллективом. К такому выводу пришли авторы исследования сервиса Работа.ру и СберСтрахования на основе опроса, пишет РБК.

Было опрошено свыше 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.

Совершение аморального проступка в качестве основной причины увольнения назвали 45% работодателей, напряженные отношения с коллегами — 36%.

32% представителей компаний в качестве причины указали то, что сотрудник часто опаздывает, болеет или отпрашивается.

29% опрошенных могут расторгнуть договор с работником за то, что он часто отвлекается, 27% выбрали вариант «недоступен в рабочее время».

Помимо этого в качестве возможной причины увольнения были названы отказ брать сверхурочные, личная неприязнь или то, что человек не справляется со своими обязанностями.

Ранее сообщалось, что в Британии уволили преподавателя, пялившегося на грудь студенток. Сам 53-летний преподаватель, страдающий диабетом первого типа, утверждает, что в роковой для его карьеры день ему пришлось надеть старые контактные линзы во время занятий, и в результате он «не мог ни на что смотреть».