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В США медбрат убил четырех человек воздухом

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Depositphotos

В Техасе медбрат был признан виновным в убийстве четырех пациентов посредством введениям им воздуха после операций на сердце, сообщает телеканал WAFB Channel 9.

Присяжные размышляли около часа, прежде чем признать Уильяма Джорджа Дэвиса виновным в убийстве, караемом смертной казнью.

Сообщается, что 37-летний Дэвис совершил убийства в 2017 и 2018 годах — во время реабилитации пациенты начинали внезапно страдать необъяснимыми неврологическими недугами и вскоре умирали.

Во время судебного разбирательства доктор Уильям Ярбро, пульмонолог и профессор медицины, объяснил присяжным, что смог определить, что воздух в артериальной системе мозга жертв, просматривая изображения сканирований мозга — то, что, по его словам, он «никогда раньше не наблюдал за десятилетия работы в медицине». Он исключил проблемы с кровяным давлением или любые другие причины смерти.

Адвокат защиты в свою очередь заявил, что в больнице «возникли проблемы» и Дэвис был козлом отпущения — ему были предъявлены обвинения только потому, что он был в учреждении, когда произошла смерть пациентов.

Ранее люди, знакомые лично с серийными убийцами, поделились своими историями.

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