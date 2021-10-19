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Россиянам объяснили разницу между мигренью и головной болью

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Врач-невролог, доктор медицинских наук, руководитель собственного центра неврологии и реабилитации Виктор Шахнович. Об этом сообщает газета «Вечерняя Москва».

«Мигрень отличается от стандартной головной боли тем, что эта болезнь имеет периодические приступы. При этих приступах ничего не помогает, кроме специфических препаратов от мигрени. И на сегодняшний день прорывом здесь является то, что появились моноклональные антитела, позволяющие купировать приступы мигрени на длительное время — от полутора до трех месяцев», — рассказал Шахнович.

Он отметил, что головная боль, как и любая другая, является механизмом выявления состояния болезни. В ином случае, люди не могли бы определить, что с их организмом что-то не так.

Ранее заведующий научным отделом нарушений ритма и проводимости медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) МГУ им. М.В. Ломоносова врач-аритмолог Андрей Ардашев рассказал, что болезни сердца становятся главной причиной смертей во всем мире в последние 20 лет. Он также назвал симптомы, которые требуют обращения к врачу.

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