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В Курганской области возбудили дело после смерти отравившихся спиртным

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Управление Следственного комитета по Курганской области возбудило уголовное дело по факту гибели троих человек от отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства

«В производстве следственного отдела по городу Кургану регионального следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — рассказали в пресс-службе.

Всего в сентябре были госпитализированы шесть человек, троим врачи смогли помочь, остальные пациенты скончались в течение месяца несмотря на медицинскую помощь.

В СК отметили, что в настоящее время проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. Следователям при поддержке сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионально полиции удалось установить того, кто реализовывал поддельное спиртное.

«Им оказался 56-летний житель Кургана. В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта. Мужчине предъявлено обвинение», — сообщили в СК.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

Ранее Следком сообщил о гибели 18 человек от отравления метанолом в Екатеринбурге

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