В Курганской области возбудили дело после смерти отравившихся спиртным

Управление Следственного комитета по Курганской области возбудило уголовное дело по факту гибели троих человек от отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства

«В производстве следственного отдела по городу Кургану регионального следственного управления находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух и более лиц»)», — рассказали в пресс-службе.

Всего в сентябре были госпитализированы шесть человек, троим врачи смогли помочь, остальные пациенты скончались в течение месяца несмотря на медицинскую помощь.

В СК отметили, что в настоящее время проводятся судебно-медицинские и судебно-химические экспертизы. Следователям при поддержке сотрудников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионально полиции удалось установить того, кто реализовывал поддельное спиртное.

«Им оказался 56-летний житель Кургана. В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта. Мужчине предъявлено обвинение», — сообщили в СК.

Подозреваемого задержали и заключили под стражу.

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