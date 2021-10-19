Маск пошутил о фанатах СССР

Илон Маск опубликовал в своем микроблоге в Twitter мем, в котором высмеял современных сторонников коммунистической идеологии.

Изображение, которое основатель SpaceX разместил в соцсети, показывает «маркетинговые ошибки». Так, разработчики Call of Duty рассчитывали на интерес со стороны взрослой аудитории, тогда как в эту популярную компьютерную игру зачастую играют дети. А вселенная Pokemon создавалась для детей, но имеет успех и среди взрослых.

К этому мему Маск добавил изображение серпа и молота, символизирующее коммунистическую идеологию, далее в колонке «целевой аудитории» поместил рабочего, а в колонке «реальной аудитории» прикрепил фото девушки с розовыми волосами и черными бровями.

Как пишет RepublicWorld, Маск мог посчитать эту девушку «фанатом СССР» из-за ее профиля в Twitter — Stalin's Militant («Боец Сталина»). К настоящему времени твит Маска набрал более 536 тыс. лайков и 77,8 тыс. ретвитов.