Врачи объяснили, почему дети стали все чаще попадать в реанимацию с COVID-19

Штамм коронавируса «дельта» стал легче проникать в организм ребенка, что привело к увеличению случаев их попадания в отделение интенсивной терапии. Об этом «Газете.Ru» сообщил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса дистанционного обучения медработников Vrachu.ru Михаил Каган.

«Дельта практически вытеснил все остальные варианты коронавируса, стало очевидно, что нынешняя четвертая волна значительно более опасна, чем предыдущие, и сейчас дети заболевают и госпитализируются значительно чаще. Тревожный рост случаев заболевания среди детей вызван способностью этого штамма легче проникать в клетки ребенка. После возобновления учебы в школах дети стали заражаться не только от окружающих их взрослых, но и друг от друга», — пояснил он.

Помимо этого дети не носят маски и не вакцинируются, добавила медицинских наук, врач-педиатр Ольга Горячева.

«Дети стали болеть гораздо тяжелее, потому что мы расслабились, нет строгого соблюдения масочного режима, дети в принципе не носят маски и не привиты от коронавируса», — заключила она.

Ранее медики рассказали, какие группы детей наиболее уязвимы перед коронавирусом и чаще всего попадают в реанимацию.