Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Витория считает, что «Спартак» может обыграть «Лестер» в матче Лиги Европы 17:25
Аналог системы «Платон» хотят ввести на региональных дорогах 17:21
Космонавт Новицкий оценил вероятность кинокосмической гонки 17:21
Елизавета II вежливо отказалась от титула «Старушка года» 17:20
Депутат Рады заявил, что Украина при нынешней власти вплотную подошла к развалу 17:20
Просьба о помощи в борьбе с голодом обойдется Маску в миллиарды... 17:19
Собянин рассказал, кого необходимо перевести на удаленку 17:18
В России представлены iPhone в честь Стива Джобса и Илона Маска 17:14
Галь Гадот рассказала, как разобралась с угрозами со стороны Джосса Уидона 17:10
В Британии за год родились 15 Люциферов и три Иисуса 17:10

Собянин: среди умерших от COVID-19 в Москве доля пожилых достигает 86%

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля пожилых жителей столицы среди умерших от COVID-19 достигает 86%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин отметил, что текущей осенью эпидобстановка в столице серьезно осложняется из-за увеличения количества заболеваемости ОРВИ и других респираторных заболеваний среди граждан. В 2020 году, по утверждениям мэра Москвы, такого не было.

«И самое тревожное – это ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди старшего поколения. По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», — написал Собянин.

Он подчеркнул, что из 3 млн жителей столицы в возрастной категории 60+ прививку получили лишь 1,14 млн человек.

По словам мэра Москвы, сегодня 60% пациентов коронавирусных стационаров составляют граждане в возрасте старше 60 лет. Около 80% москвичей на ИВЛ — это люди пожилого возраста. Среди умерших от COVID-19 их доля достигает 86%.

Ранее стало известно, что власти Москвы введут домашний режим для пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями из-за всплеска заболеваемости COVID-19.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях