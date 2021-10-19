Собянин: среди умерших от COVID-19 в Москве доля пожилых достигает 86%

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля пожилых жителей столицы среди умерших от COVID-19 достигает 86%. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Собянин отметил, что текущей осенью эпидобстановка в столице серьезно осложняется из-за увеличения количества заболеваемости ОРВИ и других респираторных заболеваний среди граждан. В 2020 году, по утверждениям мэра Москвы, такого не было.

«И самое тревожное – это ситуация с заболеваемостью COVID-19 среди старшего поколения. По правде говоря, мы надеялись, что в начале осени пенсионеры вернутся в Москву с дачных участков и обязательно выберут время, чтобы сделать прививку. К огромному сожалению, этого не произошло», — написал Собянин.

Он подчеркнул, что из 3 млн жителей столицы в возрастной категории 60+ прививку получили лишь 1,14 млн человек.

По словам мэра Москвы, сегодня 60% пациентов коронавирусных стационаров составляют граждане в возрасте старше 60 лет. Около 80% москвичей на ИВЛ — это люди пожилого возраста. Среди умерших от COVID-19 их доля достигает 86%.

Ранее стало известно, что власти Москвы введут домашний режим для пожилых людей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями из-за всплеска заболеваемости COVID-19.