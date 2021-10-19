Устроивший стрельбу под Пермью подросток признался, что не хотел никого убивать

Ученик шестого класса, который устроил стрельбу в одной из школ Октябрьского района Пермского края, признался, что намерений убивать у него не было, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

В настоящее время подросток находится в специализированном медучреждении, где ему будут оказывать психиатрическую помощь.

Сотрудники Следственного комитета уже допросили одноклассников и педагогов школы. Следственные мероприятия также провели и с сотрудниками Росгвардии, ответственных за выдачу разрешений на оружие, которое находилось в доме, где жил школьник. Правоохранительные органы также отдельно дадут правовую оценку действиям отца мальчика и должностных лиц в связи с ненадлежащим хранением оружия и боеприпасов.

18 октября 12-летний учащийся средней школы в поселке Сарс Пермского края устроил стрельбу в стенах учебного заведения. Стрелял подросток из ружья «Сайга», которое украл у отца. Как сообщали в МВД, в результате инцидента никто не пострадал, только один ребенок получил порез ноги от осколка стекла двери, в которую выстрелил подросток.