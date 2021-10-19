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FT: в Великобритании начала распространяться более заразная форма коронавируса

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Henry Nicholls/Reuters

В Великобритании начала распространяться новая, более заразная форма коронавируса — AY.4.2, сообщает The Financial Times.

По данным ученого Джеффри Барретта из Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже и директора Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу, новый вид инфекции является вариацией «дельта»-штамма коронавируса, но обладает большей заразностью, чем исходный вариант, минимум на 10-15%.

Специалисты подчеркивают, что пока новая вариация фиксируется только на территории королевства, на нее приходится около 10% всех случаев заражения в стране. Эксперты подчеркнули, что рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан прежде всего с тем, что жители пренебрегают мерами профилактики, а не с появлением вариации вируса.

Как предположил профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта, AY.4.2 вряд ли будет способствовать распространению коронавируса так же значительно, как предыдущие формы «дельта»-штамма.

Ранее сообщалось о распространении в Великобритании штамма мутации коронавируса «мю». Ученые также заявили, что «мю»-штамм не сможет вытеснить распространяемую «дельту».

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Коронавирус 2019-nCoV
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