В свердловском минздраве прокомментировали фото из детской больницы с облупившимися стенами

В минздраве Свердловской области сообщили «Газете.Ru», что помещения стационарного отделения детской больницы №2 в Нижнем Тагиле, на состояние которых пожаловались пациенты в соцсетях, действительно требуют ремонта. Но когда на эти цели выделят деньги из бюджета, неизвестно.

«Помещения стационара на ул. Карла Либкнехта, 35 действительно требуют ремонта. Проектно-сметная разработана. Проведена государственная экспертиза проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости, окончательная сумма ремонта составит 47 млн рублей. В министерство здравоохранения Свердловской области от учреждения поступила заявка на выделение субсидии. Сейчас решается вопрос о ее выделении», — сообщил начальник пресс-службы областного минздрава Константин Шестаков.

По его словам, от жителей Нижнего Тагила жалоб в адрес минздрава на ненадлежащее состояние стационара больницы не поступало.

Ранее в группе «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали рассказ пациентки стационарного отделения детской городской больницы № 2 о жутком состоянии палаты в «красной зоне». Анна писала, что на стенах в их палате, в которой она лежала вместе с месячной дочкой, облупилась штукатурка, а по ночам по комнате бегают тараканы. По словам Анны, тараканы заползают на людей, в том числе на ее дочку. На эту публикацию в соцсетях первыми обратило внимание интернет-издание Znak.com.

В самой больнице уверяют, что регулярно проводят обработку от насекомых и влажную уборку каждые 4 часа. Также в медучреждении отметили, что в больнице планируется капитальный ремонт.