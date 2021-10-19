Школьник погиб из-за взрыва мобильного телефона

Школьник из Вьетнама погиб из-за взрыва его мобильного телефона, пишет Mirror. Инцидент произошел во время онлайн-урока, когда устройство заряжалось от розетки.

После взрыва одежда на теле пятиклассника загорелась, а сам мальчик получил тяжелые ожоги. По информации местных СМИ, в этот момент ребенок был дома один, поэтому на шум прибежали соседи.

Они и доставили пострадавшего в больницу, где мальчик скончался через несколько часов, несмотря на все усилия медиков. Информацию о несчастном случае также подтвердил представитель министерства образования Вьетнама.

Пока не сообщается, какая марка телефона была у погибшего ребенка и пользовался ли он оригинальным проводом для зарядки. Полицейские начали расследование, но, по сообщениям журналистов, семья мальчика выступила против следственных действий.

Ранее в Волгограде 11-летний мальчик получил ожоги от загоревшегося в руках сотового телефона. В результате инцидента школьник попал в больницу с травмами кистей.