Соседка рассказала о семье девочки, убитой под Вологдой

Найденная мертвой школьница из Вологды, которую заманила к себе состоящая на учете в психоневрологическом диспансере местная жительница, росла в неблагополучной семье. Об этом «Газете.Ru» рассказала соседка девочки Екатерина Соколова.

«Дети были предоставлены сами себе и в семье были проблемы – об этом все знали. Соседи говорили, что не раз видели, как в квартиру Жаворонковых приезжали сотрудники из органов опеки. Почему дети продолжали жить с мамой, я не знаю. Я так понимаю, что Анна пыталась устроить личную жизнь. Она пила, могла пропасть на несколько дней, а когда приезжала было видно, что гуляла. Побудет день-два дома и опять уедет. Анна нигде не работала. Может быть, занималась проституцией, утверждать не могу. Дети не жаловались, что мама их била», — рассказала она.

Соколова отметила, что у погибшей девочки есть старший брат, который сейчас «должен быть в шестом классе». По словам женщины, он присматривал за сестрой и пытался заработать деньги, «останавливая свадьбы и попрошайничая». Соседка погибшей также подчеркнула, что детей «кормили почти всем домом, несли, кто что мог», так как они постоянно находились дома одни.

Ранее девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. По предварительной информации, девочку заманила к себе и убила 40-летняя Ульяна Ланская, которая состоит на учете в психоневрологическом диспансере. При этом в последний раз пропавшую видели вместе с подругой в магазине, где дети покупали конфеты. Предполагается, что Ланская увела к себе домой обеих девочек, однако подругу пропавшей отпустила.

По данным Telegram-канала Shot, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Анны Жаворонковой, матери убитой девочки по статье «Оставление в опасности». Она заметила, что дочери нет дома лишь на следующий день после пропажи ребенка.