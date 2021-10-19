Стало известно, где россияне хотели ли бы провести творческий отпуск

Большинство россиян (85%) предпочли бы отправиться в путешествие, чтобы почерпнуть вдохновение, следует из опроса сервиса OneTwoTrip, поступившего в «Газету.Ru».

Мысль устроить отдых в новом для себя формате хоть раз возникала у 88% опрошенных. 55% мечтают провести время где-то на природе, а 45% достаточно просто сменить город. Оказаться в творческом отпуске в одиночестве предпочли бы 20% респондентов, для остальных же нет никакой разницы, будет у них компания или нет.

Самыми популярными странами, где россияне хотели бы провести творческий отпуск, стали Италия (15%), Индонезия, в частности Бали (11%) и Чехия (7,5%). Несколько меньше называли США (6%), Мальдивы и Францию (по 4%). Также часто упоминали Грецию, Испанию, Турцию, Исландию и Грузию.

Что касается регионов, больше всего опрошенных хотели бы устроить себе перезагрузку на Алтае (12%), в Крыму (9%) и на Северном Кавказе (5,5%). Калининград привлекателен для 4%, а Мурманск и область, в частности село Териберка — для 3,5%.

«Вместе с тем туристы признались, что зачастую им неважно место, главное, чтобы были море или горы, другим же требуется отправиться в кругосветку. У остальных респондентов мнения о том, где лучше всего проводить это время, сильно разошлись», — уточнили в OneTwoTrip.

При этом для большинства (24,7%) идеален промежуток от одной до двух недель. На втором месте — отдых от трех недель до месяца (20,5%), на третьем — от пяти дней до недели (18%). Более месяца на восстановление своих ресурсов требуется 14% опрошенных, от двух недель до трех — 11,8%. Короткий отпуск до пяти дней устраивает 11% респондентов. Также отдельно 57% путешественников отметили, что давать себе творческую перезагрузку нужно больше двух раз в год.

Опрос проходил в соцсетях OneTwoTrip — в нем приняли участие 3440 человек.