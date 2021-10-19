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Получившие прививки от коронавируса москвичи смогут выиграть 10 квартир

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Алексей Куденко/РИА «Новости»

Жители Москвы, получившие вакцины от коронавируса с 18 октября по 21 ноября, могут выиграть квартиру Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Отмечается, что принять участие в розыгрыше смогут граждане России, достигшие 18 лет, у которых есть московский полис ОМС. При том не имеет значения, получает москвич первую или вторую прививку.

Для участия в розыгрыше также необходимо подписать согласие в пункте вакцинации.

Каждую среду в течение пяти недель будут разыгрывать по две квартиры. В первый раз — среди тех, кто сделал прививку на предыдущей неделе — с 18 по 24 октября, во второй раз — до 24 ноября.

Первый розыгрыш состоится в прямом эфире телеканала «Москва 24» 27 октября. Имена победителей объявят в эфире и опубликуют на портале mos.ru.

Вакцинироваться от коронавирусной инфекции можно бесплатно по предварительной записи в поликлиниках и частных клиниках, а также без записи в точках работы выездных бригад в популярных общественных местах.

О том, какие еще есть розыгрыши среди привитых россиян — в материале «Газеты.Ru».

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Коронавирус 2019-nCoV
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