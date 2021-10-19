Пропавших в Красноярском крае девочек нашли живыми

Двух 11-летних девочек, пропавших накануне в городе Дудинка Красноярского края, нашли в подъезде жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД РФ.

«Девочки были обнаружены сотрудниками уголовного розыска в подъезде одного из жилых домов города, где дети ночевали. Жизни и здоровью детей ничего не угрожает», — говорится в сообщении.

Правоохранители в настоящее время выясняют, что побудило девочек уйти, а сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних проводят профилактическую работу.

Вечером 18 октября в полицию обратилась мачеха одной из пропавших детей. Правоохранители выяснили, что девочка могла остаться у своей подруги. Однако, как оказалось, та тоже не ночевала дома. В поисках детей был задействован личный состав уголовного розыска, инспекторы по делам несовершеннолетних, участковые уполномоченные, а также наружные наряды полиции.

Накануне девятилетнюю девочку, пропавшую в Вологде 16 октября, нашли мертвой. Девочка ушла из съемной квартиры, где проживала с выпивающей матерью, после этого были развернуты поиски, в которых участвовали сотрудники полиции, волонтеры и местные жители. Рюкзак ребенка был обнаружен в трех километрах от дома, впоследствии нашли и тело пропавшей.