В США подростки пырнули таксиста ножом за то, что не поместились в машину

Водитель Uber в штате Колорадо получил несколько ножевых ранений от группы подростков после того, как сказал им, что не может вместить их всех в свой автомобиль. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

«Потасовка переросла в драку, и жертва получила несколько ножевых ранений», — заявили правоохранители.

Таксиста ранили в спину и живот. Его доставили в местную больницу. Полиция заявляет, что его жизни в настоящее время ничто не угрожает.

Пятеро напавших на него подростков объявлены в розыск.

Ранее студентка из Москвы пожаловалась в полицию на таксиста, который запер ее в машине. Водитель-иностранец стал без предупреждения хватать ее, делать непристойные комплименты, а затем — приставать. Позже он уговаривал ее «покататься» и настойчиво просил сходить на свидание в McDonald's. На отказы и требования девушки ее отпустить водитель не реагировал.

В итоге студентке удалось выбраться из машины и убежать. Она обратилась в полицию, водителя ищут.