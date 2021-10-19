Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Петербурженка объявила в Сети о поиске новой семьи для своего ребенка 06:41
В Красноярском крае разыскивают двух пропавших девочек 06:34
В Японии рассказали о совместном проходе военных кораблей России и Китая 06:34
В результате запуска ракет из КНДР никто не пострадал 06:24
Норвежец рассказал о дискриминации из-за «русской» фамилии Степашко 06:23
Тренер «Сочи» Назаров: на Олимпиадах сборной России тоже нужно драться... 06:20
Российские ученые изобрели зарядное устройство от тягового спортивного тренажера 06:15
Восемь заключенных саратовских колоний отказались от заявлений о насилии 06:11
Экс-боец UFC умер в возрасте 49 лет 06:08
Примгидромет сообщил о радиационном фоне в Приморье после пуска снаряда... 06:02

В США подростки пырнули таксиста ножом за то, что не поместились в машину

close
100%
Idris Solomon/Reuters

Водитель Uber в штате Колорадо получил несколько ножевых ранений от группы подростков после того, как сказал им, что не может вместить их всех в свой автомобиль. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на полицию.

«Потасовка переросла в драку, и жертва получила несколько ножевых ранений», — заявили правоохранители.

Таксиста ранили в спину и живот. Его доставили в местную больницу. Полиция заявляет, что его жизни в настоящее время ничто не угрожает.

Пятеро напавших на него подростков объявлены в розыск.

Ранее студентка из Москвы пожаловалась в полицию на таксиста, который запер ее в машине. Водитель-иностранец стал без предупреждения хватать ее, делать непристойные комплименты, а затем — приставать. Позже он уговаривал ее «покататься» и настойчиво просил сходить на свидание в McDonald's. На отказы и требования девушки ее отпустить водитель не реагировал.

В итоге студентке удалось выбраться из машины и убежать. Она обратилась в полицию, водителя ищут.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях