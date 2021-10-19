В Амурской области дети петардами подожгли памятник погибшим в ВОВ

Поджог памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны в поселке Ерофей Павлович в Амурской области, произошел по вине 11-летних подростков, взрывавших петарды. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД России.

В результате поджога пострадала облицовка памятника и мемориальная плита.

«Сотрудники полиции установили, что к происшествию причастны двое несовершеннолетних 2010 года рождения. Дети пояснили, что в парке зажигали пиротехнические петарды, вследствие чего произошло возгорание», — сообщили в ведомстве.

По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». В отношении родителей подростков составили протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Также к административной ответственности была привлечена продавщица, которая продала петарды детям в нарушение законодательства.

Ранее в Приморском крае суд приговорил двух несовершеннолетних девушек к пяти месяцам ограничения свободы за осквернение памятника Герою России летчику Олегу Пешкову. Девушки оборвали цветы на клумбе рядом с памятником Пешкову и осквернили его.