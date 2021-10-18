Бастрыкин запросил данные о гибели российских туристов в Албании

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил данные о гибели четырех туристов из Москвы в сауне отеля в Албании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В заявлении уточняется, что председатель СК поручил ведомству совместно с МИД России запросить информацию у органов Республики Албания и доложить обо всех обстоятельствах трагической гибели российских граждан.

Ранее посольство РФ в Албании подтвердило гибель четырех россиян. В консульском отделе отметили, что рассчитывают на тщательное расследование албанской стороной причин произошедшего. Посольство находится контакте с правоохранительными органами и выясняет обстоятельства произошедшего.

В Албании погибли четверо российских туристов — двое мужчин и две женщины. 15 октября их тела нашли в сауне пятизвездочного отеля. По данным полиции, россияне находились в сауне дольше положенного и задохнулись.

Между тем, как утверждает ABC News Albania, россияне сообщали, что им не нужны еда и напитки. В сообщении телеканала говорится, что они могли умереть не от удушья, а из-за отравления.