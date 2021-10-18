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В МВД Белоруссии предложили лишать оппозиционеров гражданства

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Global Look Press

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и коррупцией главного управления белорусского МВД Вячеслав Орловский заявил в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня», что тех белорусов, которые уехали за рубеж и занялись там оппозиционной деятельностью, можно лишать гражданства.

«Если они отвернулись от страны, почему страна не может отвернуться от них? В результате они не смогут приехать в Беларусь в свободном порядке, не смогут участвовать в электоральных процессах, общественно-политической жизни государства», — сказал он.

Силовик напомнил, что в начале лета в стране вступили в силу поправки в законодательство, предусматривающие лишение гражданства получивших белорусский паспорт иностранцев, если они признаны виновными в совершении преступлений против государства — экстремизм и терроризм.

«Я считаю, что нужно посмотреть дальше. Люди, которые сбежали из нашей страны, ненавидят ее и сегодня работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами», — резюмировал Орловский.

Ранее МВД Белоруссии внесло в перечень экстремистских формирований пользователей двух сайтов.

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