В Петербурге вводятся QR-коды

Власти Санкт-Петербурга приняли решение о введении в городе QR-кодов для посещения массовых мероприятий и общественных мест, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Соответствующий указ подписал губернатор города Александр Беглов.

«С 1 ноября доступ посетителей (за исключением детей и подростков до 18 лет) на конгрессно-выставочные, спортивные и физкультурные мероприятия численностью более 40 человек возможен при наличии либо QR-кода о полном курсе вакцинации, либо QR-кода о перенесенном заболевании, либо справки о наличии медицинского отвода от вакцинации», — сообщили в пресс-службе.

С 15 ноября QR-коды будут требовать в организациях, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, а также в концертных залах, театрах, кинотеатрах, цирках, музеях и на выставках. Также код будет необходим для проведения церемонии регистрации брака.

С 1 декабря код понадобится для доступа в кафе и рестораны, объекты розничной торговли и дома отдыха.

Кроме того, петербургским работодателям рекомендовано перевести сотрудников на дистанционную занятость на период с 1 по 3 ноября.

Ранее Беглов заявил, что в случае роста заболеваемости COVID-19 в Санкт-Петербурге могут быть усилены ограничения, связанные с коронавирусом. Он назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге непростой, но контролируемой и отметил, что медицинские учреждения города «обеспечены всеми необходимыми объемами лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты».