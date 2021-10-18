В Славянске-на-Кубани прохожего избили лопатой

Житель Славянска-на-Кубани Геннадий избил прохожего лопатой с коротким черенком. Видео нападения опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как пожилой мужчина с лопатой в руках нападает на безоружного. Противник несколько раз уворачивается, пытается выхватить оружие, но теряет равновесие и падает. После этого на него обрушивается несколько ударов, в том числе по голове.

Как пишет Mash, Геннадий неправильно припарковался, и ему сделали замечание. В ответ он полез в драку.

По данным канала, это не первая выходка мужчины. Так, он показывал детям мачете и заводил бензопилу возле здания городской администрации. В этот раз полицейские его задержали.

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