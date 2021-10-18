Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В МВД Белоруссии предложили лишать оппозиционеров гражданства 21:24
Кучеров выбыл на неопределенный срок из-за травмы 21:15
Бастрыкин заявил, что устроивший стрельбу в гимназии Казани готовился... 21:12
Apple представила AirPods третьего поколения и новые MacBook Pro 21:08
Экс-чемпион UFC Биспинг раскритиковал Макгрегора за нападение на диджея 21:07
В Петербурге вводятся QR-коды 20:53
УЕФА развел Россию и Украину во время жеребьевки Евро по мини-футболу 20:41
Эрдоган заявил, что судьбы мира не должна решать «горстка» победителей Второй... 20:33
«Американец в хорошем смысле слова»: Владимир Лукин поделился воспоминаниями... 20:32
Овечкин признан второй звездой недели в НХЛ 20:26

В Славянске-на-Кубани прохожего избили лопатой

Житель Славянска-на-Кубани Геннадий избил прохожего лопатой с коротким черенком. Видео нападения опубликовал Telegram-канал Kub Mash.

На кадрах видно, как пожилой мужчина с лопатой в руках нападает на безоружного. Противник несколько раз уворачивается, пытается выхватить оружие, но теряет равновесие и падает. После этого на него обрушивается несколько ударов, в том числе по голове.

Как пишет Mash, Геннадий неправильно припарковался, и ему сделали замечание. В ответ он полез в драку.

По данным канала, это не первая выходка мужчины. Так, он показывал детям мачете и заводил бензопилу возле здания городской администрации. В этот раз полицейские его задержали.

Ранее в Московской области пьяный пассажир напал на таксиста, угрожая перерезать горло.

До этого в Тюмени задержали пенсионера, который с ножом преследовал двух школьников.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях