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Беглов: в Петербурге могут усилить ковидные ограничения

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Администрация Санкт-Петербурга

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил в эфире «Радио России», что в Северной столице могут быть усилены ограничения, связанные с коронавирусом, передает ТАСС.

«Если рост заболеваемости продолжится, правительство города будет усиливать ограничительные меры», — сказал Беглов.

Он назвал эпидемиологическую ситуацию в Петербурге непростой, но контролируемой и отметил, что медицинские учреждения города «обеспечены всеми необходимыми объемами лекарственных препаратов и средствами индивидуальной защиты».

Беглов добавил, что правительство города увеличивает количество коек в инфекционных больницах. Так, на этой неделе количество мест для больных с ковидом и пневмонией достигло 9,5 тыс. штук — «за счет оказания плановой помощи в стационарах».

Кроме того, в Петербурге усиливается контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции, подчеркнул губернатор.

Ранее Беглов подписал обновленное постановление по противодействию распространению коронавируса

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