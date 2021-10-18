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В Подмосковье полицейский ранил девушку из пистолета, защищая ее от напавшего алабая

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Depositphotos

Начальник пресс-службы МВД России по Московской области Татьяна Петрова заявила, что полицейский в поселке Ильинский в Подмосковье использовал табельное оружие, чтобы защитить девушку от напавшей на нее собаки породы алабай. Об этом сообщает ТАСС.

Она добавила, что участковый, прибыв на место, увидел, что алабай повалил девушку на землю и порвал одежду. Он несколько раз выстрелил в собаку и ранил ее. Ранение получила и девушка, одна из пуль попала ей в бедро.

По факту применения оружия полицейским проводится проверка.

Ранее сообщалось, что администрация Ульяновска проводит проверку после распространенного в соцсетях видео, на котором мужчина падает с инвалидной коляски, пытаясь спасти своего пса от бездомных собак.

Отмечается, что информация о произошедшем также передана подрядчику, который занимается отловом безнадзорных животных. По данным мэрии, после поимки бездомных собак поместят в приют временного содержания.

25 сентября сообщалось, что на проспекте Ливанова в Заволжском районе Ульяновска стая бродячих собак напала на инвалида-колясочника. Отмечалось, что псы живут на соседней стройке. Мужчина, столкнувшись с уличными собаками, пытался спасти своего питомца.

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