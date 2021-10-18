«Подъем»: губернатор наградит директора пермской школы, обезоружившую школьника

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин планирует наградить директора школы в поселке Сарс Галину Зайцеву, которая обезоружила стрелявшего подростка, пишет Telegram-канал «Подъем».

«Сейчас проходит проверка. Относительно вознаграждения и благодарности мы никогда не оставляем людей без внимания, когда они проявляют героизм. Естественно, после установления всех фактов и обстоятельств мы будем с уважаемым нашим директором образовательного учреждения встречаться и разговаривать. Я сам буду встречаться, безусловно, с ней. Мы не оставим без внимания ее эти действия. Решим, как человека вознаградить по заслугам», — сказал губернатор региона.

По словам Махонина, сейчас выясняется, как 12-летний школьник с оружием проник в учебное заведение.

В понедельник, 18 октября, в поселке Сарс Пермского края 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Он произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. В результате происшествия пострадал один ребенок — его госпитализировали в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами и позже отпустили домой.

Подросток был обезврежен директором школы Галиной Зайцевой. Ей удалось увести школьника в кабинет, убедить отдать ей оружие. Она сообщила, что мальчик был в состоянии нервного срыва, и предположила, что он боялся, что может совершить какие-то действия, «хотя и не готов был их совершить».

Губернатор Пермского края поручил проверить охранную фирму, отвечающую за безопасность в школе, где произошла стрельба. Возбуждено два уголовных дела по факту произошедшего.