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Минтруд повысил лимит выплат по больничным с детьми

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

С 1 января 2022 года лимит суммы выплат по больничным с детьми увеличится с 2434,25 до 2572,6 рубля в день. Об этом «Прайму» рассказали в пресс-службе Минтруда.

«Если увеличится МРОТ, то будет увеличен и размер выплат по больничному. Напомним, пособие по временной нетрудоспособности не может быть ниже минимального размера оплаты труда (в расчете за полный календарный месяц), установленного на день наступления страхового случая», — объяснили в Министерстве.

При расчете пособия принимается во внимание заработок за два календарных года, которые предшествуют году наступления временной нетрудоспособности. Также объем выплат зависит от периода внесения страховых взносов в Фонд социального страхования Российской Федерации (страхового стажа).

В частности, при страховом стаже до 5 лет будет учитываться 60% среднего заработка. При стаже от 5 до 8 лет — 80%, а при стаже от 8 и более лет — 100% среднего заработка соответственно.

Ранее в Счетной палате РФ рассказали о росте максимального размера пособия по уходу за первым ребенком, который произойдет в следующем году.

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