«Тулунского маньяка» приговорили к 24 годам колонии строгого режима

Иркутский областной суд приговорил Павла Шувалова, известного как Тулунский маньяк, к 24 годам колонии строгого режима, сообщает «Лента.ру».

Шуваева, совершавшего изнасилования и убийства на протяжении 27 лет, удалось задержать после очередного изнасилования в январе 2019 года. По информации Евгения Карчевского, бывшего в то время руководителем Следственного управления СКР по Иркутской области, Шувалов начал совершать преступления в 1991 году, когда вернулся из Советской Армии.

Предположительно, жертвами преступника стали больше 20 человек. Он подкрадывался к женщинам и, угрожая ножом, утаскивал их в безлюдные места, где насиловал их. По его словам, двоих жертв он убил случайно.

В уголовном деле пока фигурируют только два изнасилования и два убийства, так как расследование других преступлений продолжается, а по многим из них истекли сроки давности. Кроме того, после наводнения в Тулуне в 2019 году оказалась безвозвратно испорчена часть материалов и вещественных доказательств.

Он обвиняется по пунктам «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление»), ч. 2 и ч. 3 ст. 131 УК РФ («Изнасилование»), ч. 2 и ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).