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Одноклассники стрелявшего в пермской школе подростка рассказали подробности происшествия

Одноклассники 12-летнего подростка, устроившего стрельбу в школе в Пермском крае рассказали подробности произошедшего, пишет Telegram-канал Ural Mash.

По словам детей, когда в школе началась стрельба, им показалось будто что-то упало, потом они услышали крики. Учителя собрали всех учеников в спортзале, оттуда их эвакуировали на стадион и сказали идти по домам, пишет Ural Mash.

В понедельник, 18 октября, в поселке Сарс Пермского края 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. Он произвел как минимум два выстрела из охотничьего ружья «Сайга». Погибших нет. В результате происшествия пострадал один ребенок — его госпитализировали в удовлетворительном состоянии с небольшими ссадинами и позже отпустили домой.

Подросток был обезврежен директором школы Галиной Зайцевой. Ей удалось увести школьника в кабинет, убедить отдать ей оружие.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил проверить охранную фирму, отвечающую за безопасность в школе, где произошла стрельба.

Ранее сообщалось, что стрелявшего в пермской школе ученика не привлекут к уголовной ответственности.

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