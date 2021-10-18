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Стрелявшего в пермской школе ученика обезвредила директор школы

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Директор школы в Октябрьском районе Пермского края убедила стрелявшего ученика отдать ей оружие, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального министерства территориальной безопасности.

«Ученик находился в состоянии эмоционального расстройства. Директор школы увела ребенка в кабинет и после разговора с учеником убедила его отдать ей оружие», — говорится в сообщении.

По данным Telegram-канала 112, директор школы Галина Зайцева находилась с подростком до приезда полицейских. Во время стрельбы в школе находились более 300 детей и 30 педагогов. Все покинули здание самостоятельно, уточняет 112.

Ранее стало известно, что под Пермью 12-летний подросток, ученик шестого класса, устроил стрельбу в школе. В рабочем поселке Сарс школьник открыл стрельбу из охотничьего ружья «Сайга». Он произвел как минимум два выстрела. Погибших нет. По предварительным данным, в результате происшествия пострадал один ребенок — после стрельбы ему осколком стекла от двери порезало порезало ногу.

Позже стало известно, что школьник взял ружье у отца, при стрельбе руководствовался «указаниями Бога», а также хотел «наладить вопрос» с одноклассницей. Причиной нападения, по словам самого мальчика, стала злоба и обида на одноклассников и учителей.

В МВД подтвердили инцидент и рассказали подробности о стрельбе.

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