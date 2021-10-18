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В Иркутской области медведь убил ночного сторожа

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Depositphotos

В селе Половино-Черемхово Иркутской области медведь до смерти задрал 45-летнего мужчину, который работал сторожем на сельскохозяйственном предприятии. Об этом пишет «Тайшет-24» со ссылкой на источник.

По его данным, изуродованное тело погибшего обнаружил приехавший на ферму мужчина.

Сообщается, что о случившемся уведомили Министерство лесного комплекса региона. Ожидается, что наиболее вероятная мера — отстрел животного.

В обстоятельствах случившегося также разбирается полиция.

Ранее медведь напал на беременную ассистентку дрессировщика в цирке в Орле. Медведь, когда его стали отгонять от девушки, не реагировал на удары кнутом.

Также медведь убил подростка в Красноярском крае. Нападение животного на группу туристов произошло на озере Медвежье.

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