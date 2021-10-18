Москвичам объяснили, почему воду из-под крана в столице можно не фильтровать

Директор Западной станции водоподготовки (ЗСВ) «Мосводоканала» Андрей Смирнов объяснил, что водопроводная вода в Москве проходит глубокую очистку, поэтому использовать дома фильтры с угольными картриджами необязательно. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Те москвичи, которые устанавливают у себя дома фильтры с угольными картриджами, по сути фильтруют уже очищенную таким же образом воду», — рассказал Смирнов.

Он подчеркнул, что в Москве вода проходит тщательную очистку. Так, в одном из самых современных блоков ЗВС - №4 – очистка воды происходит с применением озоносорбционной и ультрафильтрационной технологий. В этом случае воду пропускают через первичное и вторичное озонирование, двухслойные фильтры (уголь, песок) и мембранные блоки ультрафильтрации.

Ранее ученые из Калифорнийского университета пришли к выводу, что злоупотребление сладкими напитками сокращает продолжительность жизни.

Исследование проводилось в течение 20 лет и в нем приняли участие более 100 тыс. женщин, средний возраст которых 53 года. Отмечается, что участницы во время наблюдений не страдали сердечно-сосудистыми, онкологическими заболеваниями и диабетом. Основная задача испытуемых была в том, чтобы сообщать, какие безалкогольные напитки они употребляют чаще всего.