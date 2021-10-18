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Ученые рассказали о потенциальной опасности нового нижнего белья

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Global Look Press

Биохимик по уходу за кожей Эль Маклеман заявила, что ношение свежеприобретенной одежды без стирки может иметь «серьезные последствия для здоровья кожи». Об этом сообщает Daily Mail.

Она подчеркнула, что если не постирать штаны, то это может привести к раздражению кожи в области гениталий, вызванное красителями или грибковыми инфекциями, которые могли оставить предыдущие посетители магазина после примерки. «Новые» нестиранные бюстгальтеры могут привести к маститу.

По словам Маклеман, самой опасной одеждой для ношения сразу после приобретения считается нижнее белье. Она подчеркнула, что это может привести к дерматиту, вульвиту и другим грибковым или бактериальным инфекциям.

Ранее стало известно, что согласно исследованию, проведенному в 2018 году Министерством экологии и продовольствия Дании, сумку из органического хлопка необходимо использовать 20 тыс. раз, чтобы компенсировать процесс производства. Это равносильно ежедневному ее использованию в течение 54 лет. То есть если у вас в шкафу пять сумок, то у вас должно уйти 270 лет, чтобы оправдать их покупку.

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