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Бойцы «Витязя» сняли краповые береты в знак протеста из-за обмана кандидатов из Чечни

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Станислав Красильников/ТАСС

Бойцы спецназа 604-го Краснознаменного центра специального назначения «Витязь» в знак протеста снимают свои краповые береты, сообщил в своем Telegram-канале журналист Александр Коц.

Причиной подобного решения стал обман со стороны чеченских кандидатов на полигоне учебного центра «Тамбукан» на Ставрополье. В ходе марш-броска, который является одним из этапов присвоения берета, друзья некоторых кандидатов подвозили их на машинах. Действующие обладатели краповых беретов возмутились этим, в результате чего завязалась массовая драка. В конфликт был вынужден вмешаться лично начальник Главного управления сил спецназначения Росгвардии Игорь Семиляк.

Из-за случившегося несколько человек сняли с дистанции, однако им все равно вручили берет. После этого краповики решили перейти на уставные кепки в знак несогласия.

Для получения крапового берета соискатели должны пройти ряд изнурительных испытаний, которые включают в себя марш-бросок, огненно-штурмовую полосу, 12-минутный поединок с разными соперниками, штурм высотного здания, акробатику и стрельбу.

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