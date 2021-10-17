В Екатеринбурге соседи пытались заразить многодетную мать коронавирусом

В полицию Екатеринбурга обратилась многодетная мать, которая заявила, что ее соседи намеренно пытались заразить ее коронавирусом. Об этом сообщает Е1.RU.

По ее словам, соседи устроили шумную вечеринку после 23.00. Она не стала с ними разговаривать, так как те были в нетрезвом состоянии, и перенесла разговор на утро.

Утром она попыталась поговорить с нетрезвым соседом, который пришел на встречу без маски. После этого соседи прислали женщине фото положительного теста на коронавирус, пожелали ей здоровья и сказали, чтобы она берегла себя. При этом конфликт произошел 15 октября, а тест был датирован 13 октября.

После этого женщина написала заявление в полицию о попытке намеренного заражения. Она отметила, что соседи специально согласились поговорить с ней, зная, что она может заразиться.

Ранее сообщалось, что учительница начальной школы из Калифорнии, не прошедшая вакцинацию и инфицированная коронавирусом, заразила половину своих учеников (26 человек).