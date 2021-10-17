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Больная раком Синдеева объявила о расставании с мужем

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Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Медиаменеджер Наталья Синдеева в эфире шоу «А поговорить?» сообщила, что рассталась со своим мужем.

«Тут сложно найти первопричину. Но очень с ним мне было сложно, потому что мы две альфы. В какой-то момент я стала обижаться на какие-то вещи, когда он начинал меня поддавливать. И он обижался на меня, потому что я стала отодвигать его в каких-то вопросах. Работа стала сильным триггером», — сказала она в интервью Ирине Шихман.

Зимой 2020 года Наталье Синдеевой диагностировали рак молочной железы. Ранее она рассказывала, что семья поддержала ее и новость о болезни сплотила их еще больше.

Синдеева познакомилась с банкиром Александром Винокуровым в 2005 году. Тогда он руководил инвестбанком «КИТ Финанс». Спустя год пара поженилась, свадьба состоялась в Петергофе. В 2009 году у них родилась дочь Александра. Брак с Винокуровым стал третьим для Синдеевой.

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