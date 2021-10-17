В Сызрани кот защитил хозяев от змеи

В Сызрани кот, защищая хозяев, бросился на змею, сообщает «Маленькая Сызрань».

Как рассказала хозяйка кота Неля, встреча с пресмыкающимся произошла месяц назад. Тогда змея вползла во двор дома, но Барсик не испугался и бросился на нее. Он зажал извивающуюся змею в зубах и держал ее так до тех пор, пока она не замерла. Лишь поняв, что победил врага, Барсик отпустил змею и покинул место сражения.

Хозяева решили оставить змею на месте, потому что спешили. Каково же было их удивление, когда, вернувшись, они не нашли мертвого ползучего. Видимо, змей притворился мертвым, а когда опасность миновала, уполз прочь.

Судя по фото, которые успели сделать владельцы дома, к ним пожаловал неядовитый уж, однако они были рады, что кот прогнал его. Бесстрашный Барсик не в первый раз выступает защитником хозяйского добра: он отлично ловит крыс и наказывает птиц, ворующих у кур зерно.

Ранее сообщалось, что в Якутии домашний кот Вася защитил хозяев от медведя.