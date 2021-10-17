Умер бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов

Бывший сенатор от Астраханской области Геннадий Горбунов скончался на 76-м году жизни. Телеграмму с соболезнованиями на имя председателя региональной думы Игоря Мартынова направила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

Матвиенко отметила, что Горбунов был ответственным и опытным государственным деятелем, принципиальным и целеустремленным политиком.

«Много лет он достойно представлял интересы родной Астраханской области в Совете Федерации, внес значимый вклад в ее социально-экономическое развитие, укрепление аграрно-промышленного сектора, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе», — говорится в документе.

Матвиенко подчеркнула, что политик пользовался уважением жителей области и коллег, стремясь приносить пользу стране, а его компетентность и профессионализм помогали решать важные вопросы.

В пресс-службе правительства Астраханской области выразили соболезнования родным Горбунова. Там сообщили, что за годы его трудовой деятельности и при его непосредственном участии в области произошли значительные изменения. Благодаря своему опыту, знаниям и целеустремленности Горбунов пользовался у коллег и астраханцев заслуженным авторитетом и уважением.

Горбунов родился в 1946 году. В 1980-м окончил Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства. Работал учителем в школе, механиком, инженером, председателем колхоза. С 1993 по 1994 год был советником главы администрации Астраханской области по экономическим вопросам, затем руководил налоговой службой по области. С июня 2000 года по декабрь 2001 года Горбунов занимал должность главы управления министерства РФ по налогам и сборам по Москве, затем, до 2016-го, занимал пост председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ.