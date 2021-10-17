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Посмотревшие фильм о Кунашире японцы потребовали выселить с острова россиян

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Thomas Peter/Reuters

Читатели японского издания Yahoo News Japan после просмотра фильма «Кунашир», французского режиссера белорусского происхождения Александра Козлова призвали россиян покинуть одноименный остров. На это обратило внимание издание URA.RU.

Фильм рассказывает о жизни на Кунашире и изобилует унылыми пейзажами с заброшенными домами, пишет URA.RU. Это зрелище произвело сильное впечатление на японцев, которые начали писать в комментариях требования вернуть остров в частности и Южные Курилы в общем.

«Надо предложить России: верните острова, и тогда мы не будем преследовать вас и требовать компенсацию в связи с интонированием в Сибирь. Российских жителей островов можно переселить в другие регионы, поскольку они сами переехали на Южные Курилы некоторое время назад», — написал пользователь с ником «То», добавив, что россиян надо перестать пускать в Японию, так как среди них могут быть шпионы.

Человек, подписавшийся «Chc», назвал СССР мародером, напавшим на Японию в нарушение пакт о нейтралитете — «хотя за всю войну между СССР и Японией не было прямых столкновений».

Читатель «Googoo» отметил, что Токио нужно стать реальной угрозой для Москвы, чтобы Россия начала реагировать на требования Японии.

Ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что японские власти хотят полномасштабного вооруженного конфликта с соседними странами, что может обернуться Третьей мировой войной.

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