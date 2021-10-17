Посмотревшие фильм о Кунашире японцы потребовали выселить с острова россиян

Читатели японского издания Yahoo News Japan после просмотра фильма «Кунашир», французского режиссера белорусского происхождения Александра Козлова призвали россиян покинуть одноименный остров. На это обратило внимание издание URA.RU.

Фильм рассказывает о жизни на Кунашире и изобилует унылыми пейзажами с заброшенными домами, пишет URA.RU. Это зрелище произвело сильное впечатление на японцев, которые начали писать в комментариях требования вернуть остров в частности и Южные Курилы в общем.

«Надо предложить России: верните острова, и тогда мы не будем преследовать вас и требовать компенсацию в связи с интонированием в Сибирь. Российских жителей островов можно переселить в другие регионы, поскольку они сами переехали на Южные Курилы некоторое время назад», — написал пользователь с ником «То», добавив, что россиян надо перестать пускать в Японию, так как среди них могут быть шпионы.

Человек, подписавшийся «Chc», назвал СССР мародером, напавшим на Японию в нарушение пакт о нейтралитете — «хотя за всю войну между СССР и Японией не было прямых столкновений».

Читатель «Googoo» отметил, что Токио нужно стать реальной угрозой для Москвы, чтобы Россия начала реагировать на требования Японии.

Ранее политолог и востоковед Евгений Сатановский заявил, что японские власти хотят полномасштабного вооруженного конфликта с соседними странами, что может обернуться Третьей мировой войной.