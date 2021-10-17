Самолету патриарха Кирилла не дали посадку в Орле

Самолет, на борту которого находится патриарх Московский и всея Руси Кирилл, не может приземлиться в Орле из-за плохих погодных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на митрополита Орловского и Болховского Тихона (Доровских)

«Погода препятствует приземлению его (патриарха Кирилла — прим. ред.) воздушного судна здесь, в Орле. Мы ожидаем его, [чтобы] закончить чин Великого освящения и совершить священную литургию», — сказал митрополит перед чином освящения местного храма Казанской иконы Божией Матери.

Он добавил, что прихожане и священнослужители будут молиться о здоровье предстоятеля и успешном приземлении его самолета.

Как сообщил корреспондент ТАСС, в Орле сильный туман.

Ранее патриарх поздравил с 60-летием лидера и вокалиста групп Nautilus Pompilius и «Ю-Питер» Вячеслава Бутусова и наградил рок-музыканта орденом преподобного Серафима Саровского III степени.