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Врач Мясников назвал самый опасный напиток

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Владимир Песня/РИА «Новости»

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какой напиток представляет опасность для здоровья. Об этом он сообщил в эфире программы на канале «Россия 1».

Он назвал самыми вредными сладкие газированные напитки, так как они могут вызывать диабет, ожирение и «онкологию в итоге», именно поэтому их продажа запрещена у школ в ряде стран.

«Это путь к большому нездоровью, начиная с остеопороза и заканчивая онкологией и болезнями сердца», — подчеркнул эксперт.

При этом он отметил, что лучше всего, испытывая жажду, пить воду. По словам врача, зеленый чай обладает противоонкологическим действием, а кофе способствует профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и болезней печени.

Ранее сообщалось, что американские ученые создали уникальный рейтинг полезности продуктов и напитков. Газированные и энергетические напитки с сахаром получили в рейтинге напитков около 27 баллов по шкале от 1 до 100.

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