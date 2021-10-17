Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Гаджиев оценил вероятность проведения третьего боя между Исмаиловым и Минеевым 03:47
В NASA раскрыли программу выхода астронавтов в космос с МКС... 03:40
Исмаилов, вероятнее всего, завершит карьеру после поражения от Минеева 03:31
В центральную Россию с четверга, 21 октября, вернется теплая погода 03:16
Никита Пресняков едва не лишился пальца на съемках «Ледникового периода» 03:16
В Сочи назвали победителей международного конкурса «Молодой балет мира» 03:03
Власти Венесуэлы приостановили переговоры с оппозицией из-за «похищения»... 02:59
Минеев заявил, что хотел бы провести третий бой с Исмаиловым 02:56
Врач Фомина заявила, что «киноэкипажу» придется на некоторое время... 02:38
Червиченко: Карасев не стал удалять Соболева в матче с «Динамо» из-за Федуна 02:38

Умершая два месяца назад женщина стала депутатом парламента Ирака

close
100%
Depositphotos

В парламент Ирака прошла жительница Багдада Ансам Мануэль, которая умерла от коронавируса почти за два месяца до выборов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya‎.

Факт участия умершего кандидата вызвал острую критику в обществе, а иракских властей обвинили в фальсификациях. Тогда в дискуссию пришлось вмешаться родным Мануль, которые и объяснили гражданам произошедшее.

Мануэль баллотировалась в парламент республики в качестве независимого кандидата в столице Ирака и набрала почти 2400 голосов. Летом этого года женщина заразилась Covid-19, провела в больнице 35 дней, а позже умерла. Однако организаторы выборов не успели убрать ее из бюллетеней и она осталась в списке кандидатов. Некоторые из проголосовавших просто не знали о смерти кандидата, а сторонники проголосовали, чтобы почтить память Манэуль.

Отмечается, что по иракским законам ее место в парламенте займет кандидат, занявший второе место на выборах.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о поимке заместителя бывшего главаря международной террористический организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях