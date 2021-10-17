Умершая два месяца назад женщина стала депутатом парламента Ирака

В парламент Ирака прошла жительница Багдада Ансам Мануэль, которая умерла от коронавируса почти за два месяца до выборов. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya‎.

Факт участия умершего кандидата вызвал острую критику в обществе, а иракских властей обвинили в фальсификациях. Тогда в дискуссию пришлось вмешаться родным Мануль, которые и объяснили гражданам произошедшее.

Мануэль баллотировалась в парламент республики в качестве независимого кандидата в столице Ирака и набрала почти 2400 голосов. Летом этого года женщина заразилась Covid-19, провела в больнице 35 дней, а позже умерла. Однако организаторы выборов не успели убрать ее из бюллетеней и она осталась в списке кандидатов. Некоторые из проголосовавших просто не знали о смерти кандидата, а сторонники проголосовали, чтобы почтить память Манэуль.

Отмечается, что по иракским законам ее место в парламенте займет кандидат, занявший второе место на выборах.

Ранее премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми объявил о поимке заместителя бывшего главаря международной террористический организации «Исламское государство» (организация запрещена в России).