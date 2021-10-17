Специалист предупредила, что просмотр «свинки Пеппы» сделает детей непослушными

Эксперт по детскому поведению Софи Джайлс считает, что просмотр некоторых популярных мультфильмов может привести к проблемам с воспитанием ребенка. Об этом пишет The Sun.

Она рассказала, что в мультсериале «свинка Пеппа» дети постоянно разговаривают с папой-свином в покровительном тоне. По словам эксперта, это может побудить детей принять такой же снисходительный тон по отношению к своим родителям. Она также раскритиковала мультфильмы «Щенячий патруль», «Маленькая принцесса» и «Пожарный Сэм».

Софи советует родителям сначала самим посмотреть пару серий мультфильма, который может понравится вашему ребенку, а не полагаться на рекомендации видеосервисов и онлайн-кинотеатров. Это позволит избавить детей от сигналов, которые могут плохо сказаться на поведении ребенка.

Ранее международное исследовательское агентство составило список самых востребованных детских шоу для дошкольного возраста в мире по состоянию на август 2021 года. Исследование показало, что в течение последних 60 дней «Маша и Медведь» опережает такие зарубежные хиты, как «Свинка Пеппа», «Щенячий патруль» и «Улица Сезам».