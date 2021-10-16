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Родители казанских школьников пожаловались, что их дети учатся стоя

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Родители учеников казанской гимназии №14 заявили об «издевательствах» над школьниками. Об этом говорится в Telegram-канале «В Татарстане поймут».

По их словам, учеников начальных классов заставляют заниматься стоя, из-за чего дети испытывают боли в спине и ногах.

Как передает телеканал «Татарстан 24», методику ученого и педагога Владимира Базарного, которая предусматривает проведение занятий в режиме «смены динамических поз», начали использовать в данном образовательном учреждении без разрешения родителей.

Директор гимназии Миляуша Вахитова объяснила, что дети, действительно, стоят за партами, но еще при этом много двигаются, а сам материал дается в игровой форме. По ее словам, это делается для того, чтобы не нагружать растущий организм многочасовыми сидениями.

Ранее сообщалось, что учитель математики Московской центральной художественной школы при Российской академии художеств Георгий Миррор уволился после того, как родители учеников пожаловались на контент в его соцсетях.

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