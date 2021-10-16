Подросток с ружьем из Лего напугал жителей юга Германии

Подросток с оружием из Лего напугал жителей немецкого Линдау в Баварии, после тревожного звонка полиция направила многочисленные отряды к ресторану, рядом с которым прогуливался молодой человек. Об этом сообщает Die Zeit.

Издание со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов сообщает, что инцидент произошел днем, 15 октября. Один из посетителей ресторана обратил внимание на подростка, прогуливавшегося возле заведения, у которого в руках был предмет, очень похожий на оружие. При этом юноша был одет в камуфляжный костюм.

«Поскольку было неясно, являлся ли этот предмет огнестрельным оружием, патрульные машины федеральной полиции из Линдау и близлежащих районов прибыли на место», — указано в сообщении.

В результате проверки стало ясно, что оружие 15-летнего подростка было не настоящим и собрано из деталей конструктора Лего.

Ранее правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, который через мессенджер угрожал массовыми убийствами в школе, у него обнаружили пневматическое оружие.