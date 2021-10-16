Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Китай испытал гиперзвуковую ракету с ядерным зарядом 23:29
Клип на песню Марии Захаровой набрал 18 млн просмотров 23:13
Ягудин о фанатах Евгении Медведевой: медвеботы — неадекват 23:12
США планируют запустить неизвестную военную ракету над Тихим океаном 22:59
Червиченко: «Спартак» слабее «Динамо» и «Зенита» 22:58
Полиция в Петербурге остановила концерт Васи Обломова 22:51
Экс-теннисист Кафельников: этот состав «Спартака» себя исчерпал 22:37
Вышел первый тизер фильма «Флэш», в котором появился Бэтмен 22:33
Эпштейн заманивал в сексуальное рабство десятки женщин из России 22:32
Футболист «Спартака» Литвинов: мы могли бы дожать «Динамо» 22:25

Подросток с ружьем из Лего напугал жителей юга Германии

close
100%
plymouth.ac.uk

Подросток с оружием из Лего напугал жителей немецкого Линдау в Баварии, после тревожного звонка полиция направила многочисленные отряды к ресторану, рядом с которым прогуливался молодой человек. Об этом сообщает Die Zeit.

Издание со ссылкой на представителей местных правоохранительных органов сообщает, что инцидент произошел днем, 15 октября. Один из посетителей ресторана обратил внимание на подростка, прогуливавшегося возле заведения, у которого в руках был предмет, очень похожий на оружие. При этом юноша был одет в камуфляжный костюм.

«Поскольку было неясно, являлся ли этот предмет огнестрельным оружием, патрульные машины федеральной полиции из Линдау и близлежащих районов прибыли на место», — указано в сообщении.

В результате проверки стало ясно, что оружие 15-летнего подростка было не настоящим и собрано из деталей конструктора Лего.

Ранее правоохранительные органы задержали на Чукотке подростка, который через мессенджер угрожал массовыми убийствами в школе, у него обнаружили пневматическое оружие.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Найдена ошибка?
Закрыть
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях