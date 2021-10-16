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Пермские националисты заявили о задержаниях после стрельбы в ПГНИУ

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

Пермское молодежное националистическое движение «Штурм» на своей странице во «ВКонтакте» сообщило о задержании своих участников из-за стрельбы в Пермском государственном национальном университете (ПГНИУ), которую в сентябре устроил 18-летний студент Тимур Бекмансуров.

Согласно заявлению организации, ОМОН и ФСБ провели обыски у участников движения, многие были задержаны и в настоящее время находятся в СИЗО. По утверждению националистов, задержания связаны со стрельбой в Пермском государственном национальном исследовательском университете, при этом движение отрицает свою связь с произошедшим.

Тимур Бекмансуров открыл стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете утром 20 сентября. Он вошел на территорию вуза, по пути стреляя в людей. Студенты забаррикадировались в учебных корпусах и стали выпрыгивать из окон. В результате произошедшего погибли шесть человек.

Стрелявшего обезвредил случайно оказавшийся на месте происшествия лейтенант полиции Константин Калинин. Бекмансурова госпитализировали в тяжелом состоянии, впоследствии ему ампутировали ногу.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Молодому человеку грозит лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что Бекмансурова арестовали на два месяца, при этом он признал свою вину.

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